حملة ترمب تنفي نصيحة كوشنر للرئيس بقبول الهزيمة

نفت حملة الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترمب، أن يكون مستشاره وصهره جاريد كوشنر، نصحه بالاعتراف بالهزيمة في الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ممثل حملة ترامب جيسون ميلر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “هذه القصة غير صحيحة، ونظراً للنتائج الانتخابية غير المحددة في ولايات عديدة، والمخالفات الخطيرة في التصويت والافتقار إلى الشفافية في ولايات أخرى، نصح جاريد، الرئيس ترامب باللجوء إلى جميع سبل الإنصاف القانونية” وفق ما نقل الإثنين، موقع روسيا اليوم.

وكانت شبكة CNN الأمريكية نقلت أمس الأحد، عن مصدرين لم تسمهما، أن كوشنر نصح ترامب الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكان محامي ترامب الشخصي، رودي جولياني، قال في وقت سابق: “في هذه المرحلة سيكون من الخطأ الإقرار بالهزيمة”.

كما أشار كيفن مكارثي، أبرز عضو جمهوري في مجلس النواب، إلى أن السباق لم ينته، مشيراً إلى أن الهوامش متقاربة للغاية.