“فايزر” تطلق برنامجاً تجريبياً لبدء تسليم لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أطلقت شركة فايزر برنامجا تجريبيا لبدء تسليم لقاح فيروس كورونا في 4 ولايات أمريكية هي رود آيلاند ، وتكساس ، ونيو مكسيكو ، وتينيسي.

وقالت شركة فايزر إن الولايات الأربع لن تتلقى جرعات من اللقاح دون الولايات الاخرى ولن يكون هناك اعتبارات تفضيلية لها.

وأضافت أنه تم إختيار تلك الولايات لمراعاة الاختلافات في الحجم الكلي، وتنوع السكان، والبنية التحتية للتحصين، والحاجة إلى الوصول إلى الأفراد في بيئات حضرية وريفية متنوعة.

وتسعى شركة الأدوية الأمريكية إلى معالجة تحديات التوزيع التي تواجه متطلبات التخزين شديد البرودة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت شركة فايزر فاعلية لقاحها بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من COVID-19 استنادًا إلى البيانات الأولية.

وقالت شركة فايزر في بيان امس:”نأمل أن تكون نتائج هذا البرنامج التجريبي لإيصال اللقاح نموذجًا للولايات الأمريكية الأخرى والحكومات الدولية في الوقت الذي تستعد فيه لتنفيذ برامج لقاحات COVID-19 فعالة”.

وتتوقع الشركة الحصول على بيانات أمان كافية عن اللقاح من التجارب الجارية واسعة النطاق والمتأخرة في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر قبل الشروع في التقدم بطلب للحصول على ترخيص استخدام طارئ (EUA).