17 نوفمبر.. عام على أول إصابة بـ “كورونا”

يصادف اليوم مرور سنة على اكتشاف فيروس كورونا في العالم، بتسجيل أول إصابة بشرية في 17 نوفمبر 2019 في موطن الوباء ووهان في الصين.

وكانت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» صينية، كشفت تفاصيل جديدة مثيرة عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كوفيد 19» في العالم.

وقالت الصحيفة نقلاً عن بيانات حكومية، إن أول حالة إصابة بـ «كورونا» تعود إلى منتصف نوفمبر، مضيفة أن الأطباء لم يدركوا أنهم يتعاملون مع مرض جديد حتى أواخر ديسمبر.

ووفقاً للبيانات الحكومية التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن أول مصاب بـ «كورونا» كان يبلغ من العمر 55 عاماً ويعيش في مقاطعة هوبي، التي تنتمي إليها ووهان، مضيفة أن هذه الحالة تم اكتشافها والإبلاغ عنها يوم 17 نوفمبر.

في الكويت، أعلن تسجيل أول 3 حالات في 24 فبراير من العام الجاري وهي لمواطن كویتي یبلغ من العمر (53 عاماً) والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر (61 عاماً)، أما الحالة الثالثة «فھي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر ( 21 عاماً)».

وبعد مرور عام، فإن عدد الإصابات حول العالم حتى الآن ووفق الموقع العالمي worldometers بلغت نحو 55 مليون و389 ألفاً و375 إصابة بينها نحو 99 ألف حالتهم حرجة، وتعافى منهم 38 مليون شخص.

وتسبب الفيروس في وفاة مليون و334 ألف شخص.