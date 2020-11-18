إسبانيا تُهين ألمانيا بسداسية نظيفة

حقق منتخب إسبانيا، انتصارًا عريضًا بنتيجة (6-0) أمام ألمانيا، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية، ليحسم الماتادور عبوره لنصف نهائي البطولة.

سجل أهداف إسبانيا، موراتا في الدقيقة 17، ورودري في الدقيقة 38، وفيران توريس ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 33 و55 و72، وأوريازابال في الدقيقة 89.

وبهذا الانتصار، يرفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد منتخب ألمانيا عند 9 نقاط في الوصافة.

بدأ الإسبان الهجوم مُبكرًا، بتسديدة أرضية ضعيفة من ألفارو موراتا، أمسك بها بسهولة مانويل نوير في الدقيقة الثانية.

واحتسب حكم المباراة، ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء لإسبانيا، نفذها راموس قائد إسبانيا، وتألق نوير في التصدي لها في الدقيقة 6.

وتعرض سيرجيو كاناليس لاعب خط الوسط للإصابة، خلال استقباله إحدى الكرات، دون التحام مع لاعبي المانشافت، وقرر لويس إنريكي المدير الفني لإسبانيا، الدفع بفابيان رويز بدلًا من كاناليس في الدقيقة 12.

ونجح ألفارو موراتا في تسجيل هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة 17، من ركلة ركنية نفذها البديل فابيان رويز وصلت إلى رأس موراتا الذي أسكنها في شباك نوير ببراعة.

ومرر فيران توريس، كرة عرضية أرضية لموراتا الذي سدد في الشباك، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 23.

وانطلق فيران توريس على الطرف الأيمن، وانفرد بالحارس نوير، الذي تصدى لتسديدته وحولها إلى ركنية في الدقيقة 30.

وضاعف فيران توريس، النتيجة لمنتخب لإسبانيا في الدقيقة 33، بركلة حرة غير مباشرة من كوكي داخل المنطقة، سددها داني أولمو بالرأس، لكن الكرة اصطدمت بالعارضة وارتدت أمام توريس الذي سدد أقصى يمين نوير.

وسجل رودري الهدف الثالث لإسبانيا في الدقيقة 38، حيث نفذ زميله فابيان رويز، ركلة ركنية وصلت إلى رأس رودري الذي سدد أقصى يسار نوير.

وسقط راموس على الأرض واشتكى من آلام عضلية في الفخذ الأيمن، وخرج من أرض الملعب وطالب بالتغيير، وقرر إنريكي الدفع بإريك جارسيا بدلا منه في الدقيقة 43.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الإسبان بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل فيران توريس الهدف الرابع لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 55، حيث تلقى كرة عرضية أرضية في المنطقة من زميله جايا وسدد أقصى يمين الحارس نوير.

وكاد فيران توريس أن يُسجل الهدف الخامس في الدقيقة 62، حيث مرر له كوكي كرة داخل المنطقة وسدد بقوة لكن مرت أعلى المرمى بقليل.

ونجح فيران توريس في تسجيل الهدف الخامس لإسبانيا في الدقيقة 72، حيث تلقى تمريرة من فابيان رويز، وسدد أسفل يسار نوير.

وجاء أول تهديد من ألمانيا في المباراة في الدقيقة 77، بتسديدة قوية من سيرجي جنابري اصطدمت بالعارضة الأفقية لمرمى إسبانيا.

وسجل أوريازابال الهدف السادس لإسبانيا في الدقيقة 89، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من جايا، وسدد في الشباك الخالية بكل سهولة.

واستمرت سيطرة الإسبان على اللعب، مع التراجع الغريب للألمان في وسط ملعبهم دون محاولات لتقليص الفارق، لتنتهي المباراة بانتصار تاريخي للماتادور.







