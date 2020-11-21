الجبير عن تصريحات بايدن: كلام ما قبل التنصيب ليس كما بعده

«مواقف مرشح، وليست بالضرورة مواقف الرئيس»، هكذا وصف عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي تصريحات مرشح الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن بشأن المملكة، مضيفاً: «الرؤساء عادة ما يقولون أشياء خلال حملاتهم الانتخابية تجبرهم الواقعية السياسية وتعقيدات المصالح على تعديلها والتصرف بشكل مغاير لاحقاً عندما يتولون الرئاسة».

وخلال حديثه لقناة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية، ضرب الجبير مثلاً بالرئيس الحالي دونالد ترامب الذي أعلن مواقف قاسية نسبياً من الرياض خلال حملته الانتخابية الأولى، وعندما فاز في الانتخابات كانت السعودية أول وجهة له في جولاته الخارجية.

وتابع الجبير أن «الرياض لا تتعاطى إلا مع التصريحات التي تصدر عن الرئيس بعد توليه الرئاسة وليس كمرشح للانتخابات»، مشيراً إلى علاقات بلاده الجيدة مع الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

وبناء على هذه الاعتبارات، قال الجبير: «لا أتوقع أنه سيكون هناك تغيير كبير في ما يتعلق بالسياسة الخارجية لأميركا».

وعبّر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عن تطلع بلاده للتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة، مردفاً أن بايدن لديه خبرة سياسية كبيرة، حيث كان في مجلس الشيوخ طيلة 35 عاماً ثم نائبا للرئيس السابق.

كما أضاف الجبير أن بين السعودية والولايات المتحدة مصالح ضخمة في ملفات كثيرة في المنطقة والعالم، خصوصاً في ما يتعلق بالاقتصاد العالمي واستقرار سوق النفط وأمن الطاقة ومحاربة التطرف والإرهاب. وأكمل أن السعودية هي المفتاح فيما يتعلق بالعالم الإسلامي.