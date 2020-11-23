“السكنية”: إغلاق فرع القرين مساء اليوم لتعقيم المبنى

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن عدم عدم استقبال المراجعين في مركز القرين اليوم الاثنين خلال الفترة المسائية ، وذلك لتعقيم المبنى من قبل الدفاع المدني وذلك حرصاً على سلامة الجميع على أن تعاود المؤسسة استقبال المراجعين غداً الثلاثاء .