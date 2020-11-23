عودة العمل بنظام وزارة الداخلية الإلكتروني

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن إيقاف نظام وزارة الداخلية الإلكتروني عن العمل صباح اليوم ما أثر على كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمراجعين.

إذ توضح الإدارة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أفاد بأنه حدث بطء بنظام وزارة الداخلية، ما أثر على كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمراجعين لمدة ساعتين، وعلى الفور تم عمل اللازم من قبل المختصين بالإدارة العامة لنظم المعلومات وعودة النظام الإلكتروني مرة أخرى إلى العمل بشكل طبيعي واستقبال وإنجاز معاملات المراجعين.