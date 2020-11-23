أنتوني بلينكن.. من هو وزير الخارجية الأميركي الجديد؟

كشفت مصادر أميركية، الاثنين، أن الرئيس المنتخب جو بايدن، قرر تعيين الدبلوماسي المخضرم أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية، وذلك بعد مسيرة دبلوماسية امتدت على مدار أكثر من 20 سنة.

وينحدر أنتوني بلينكن البالغ من العمر 58 عاما، من عائلة لها تاريخ طويل مع السياسة الخارجية الأميركية، إذ عمل والده وعمه كسفيرين.

وشغل بلينكن منصب نائب مستشار الأمن القومي بين عامي 2013 و2015، في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما .

وبين عامي 2015 و2017، تولى الدبلوماسي المخضرم منصب نائب وزير خارجية الولايات المتحدة .

ولعل أبرز المهام التي ستنتظر بلينكن لدى توليه منصب وزير الخارجية رسميا، هي إعادة البلاد إلى اتفاقية المناخ التي تم توقيعها في باريس سنة 2015، والتي انسحب منها الرئيس دونالد ترامب .

يذكر أن بلينكن يتحدث الفرنسية بطلاقة، إذ التحق خلال طفولته بمدرسة في باريس، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة ويلتحق بجامعة هارفارد.

وعقب تخرجه، عمل بلينكن كاتبا لصحيفة “ذي نيو ريببلك”، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، ومارس القانون في مدينتي نيويورك وباريس.

وأعلن بايدن أسماء أول مجموعة من إدارته، الاثنين، في الوقت الذي يضع فيه الأساس لإدارته الجديدة على الرغم من رفض ترامب الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية .