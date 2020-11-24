عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

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رقم سلبي يبشر برشلونة بلقب الليجا!
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ريال مدريد يتعادل مع فياريال ويواصل نزيف النقاط
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ترقب عالمي لانطلاق قمة العشرين في الرياض
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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 61 سنتا ليبلغ 34ر43 دولار
17 نوفمبر، 2020
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في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال
16 نوفمبر، 2020
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“المالية”: مليار دينار عجز ميزانية الكويت في أول 3 أشهر من السنة المالية 2020/2021
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روسيا 2018
كلوب: صلاح تعافى من كورونا ويستعد للعودة لليفربول
23 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
خربين: معلول يشتم لاعبي سوريا.. ولن أعود للمنتخب في وجوده
23 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
رقم سلبي يبشر برشلونة بلقب الليجا!
22 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
ريال مدريد يتعادل مع فياريال ويواصل نزيف النقاط
21 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
اقتصاد
ترقب عالمي لانطلاق قمة العشرين في الرياض
21 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 61 سنتا ليبلغ 34ر43 دولار
17 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال
16 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
“المالية”: مليار دينار عجز ميزانية الكويت في أول 3 أشهر من السنة المالية 2020/2021
15 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
كلوب: صلاح تعافى من كورونا ويستعد للعودة لليفربول
23 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
خربين: معلول يشتم لاعبي سوريا.. ولن أعود للمنتخب في وجوده
23 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
رقم سلبي يبشر برشلونة بلقب الليجا!
22 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
ريال مدريد يتعادل مع فياريال ويواصل نزيف النقاط
21 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
اقتصاد
ترقب عالمي لانطلاق قمة العشرين في الرياض
21 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 61 سنتا ليبلغ 34ر43 دولار
17 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال
16 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
“المالية”: مليار دينار عجز ميزانية الكويت في أول 3 أشهر من السنة المالية 2020/2021
15 نوفمبر، 2020
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
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منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
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محرر المحليات
24 نوفمبر، 2020
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