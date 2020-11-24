اعلنت وسائل الاعلام الامريكية اليوم الثلاثاء عن ان ادارة الخدمات العامة ابلغت الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن ان بامكانه رسميا البدء بعملية انتقال السلطة.

وقالت وسائل الاعلام ان مديرة ادارة الخدمات العامة اميلي ميرفي كتبت في رسالة لبايدن “ارجو ان تعلم انني اتخذت هذا القرار باستقلالية استنادا للقوانين والحقائق المتاحة”.

وشددت ميرفي وفقا لوسائل الاعلام على انها لم تتخذ هذا القرار لضغوط م مباشرة او غير مباشرة من اي احد في السلطة التنفيذية “مثل اشخاص يعملون في البيت الابيض او ادارة الخدمات العامة”.

من جهته قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في تغريدة له على موقع (تويتر) الالكتروني ” اريد ان اشكر اميلي ميرفي من ادارة الخدمات العامة لتفانيها واخلاصها لوطننا”.

وشدد على انه سيستمر “بقضيتنا بقوة وسنقاتل واعتقد اننا سننتصر ولكن لمصلحة بلدي اوصي اميلي وفريقها القيام بما يجب فعله بخصوص البروتوكولات الاولية وقد طلبت من فريقي ان يفعل الشيء نفسه”.