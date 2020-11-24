الفارس: بدء أكبر عملية استلام في تاريخ الكويت لقسائم “المطلاع” و”جنوب عبدالله المبارك” السكنية اليوم

أعلنت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان الدكتورة رنا عبدالله الفارس عن بدء المؤسسة العامة للرعاية السكنية اطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز المواعيد www.pahw.gov.kw ليبدأ المواطنين تقديم طلبات استلام الكتب الرسمية الخاصة بشهادات “لمن يهمه الأمر” من المؤسسة للبدء بإجراءات استخراج أوامر البناء في مشروعي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك للمؤسسة ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 24/11/2020

ووصفت الفارس في تصريح لها هذه الخطوة بأكبر عملية استلام لأكبر مشروع اسكاني في تاريخ الكويت والمتمثل في مشروع “مدينة المطلاع السكنية” والذي سيستفيد منه 28,288 اسرة كويتية والمشيد على مساحة 102 كيلومتر مربع، علاوة على بدء اجراءات تسليم القسائم الإسكانية في مشروع “جنوب عبدالله المبارك”.

وأكدت الوزيرة الفارس أنه وللوفاء بالوعد الذي قطعته على نفسها وبدعم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح و معالي الوزراء و أعضاء مجلس الأمة و جهود وزراء الإسكان السابقين و كل العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمختلف قطاعاتها وبحرص لجان الأهالي التطوعية التي إلتقتهم وإستمعت لملاحظاتهم، تحقق حلم مدينة المطلاع، و ستكون عملية بدء اجراءات الإستلام القسائم السكنية سلسة و منظمة ومن خلال زيارة واحدة للمؤسسة بعد بدء اجراءات الاستلام من خلال المنصة الإلكترونية التي تم إطلاقها وسيتمكن المواطنون بعدها من استخراج شهادات “لمن يهمه الأمر”.

وبدوره أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والناطق الرسمي بإسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر محمد الرويح ان المواطنين المخصص لهم قسائم سكنية في مدينة المطلاع ضمن المرحلة الاولى للضواحي (N8-N9-N10-N11) ومشروع جنوب عبدالله المبارك، الذين قاموا بتحديث ارقام هواتفهم في نظام المؤسسة الآلي والذي اعلنت عنه المؤسسة العامة للرعاية السكنية في وقت سابق، سيتلقون رسالة نصية على ارقامهم المسجلة في نظام المؤسسة مع رمز مرور مؤقت يتم من خلاله حجز موعد مسبق لمراجعة المؤسسة، وفي الموعد المحدد ستقوم المؤسسة بتجهيز ملفاتهم والمستندات المطلوبة ليتمكن المواطنين بشكل فوري من اصدار شهادات “لمن يهمه الأمر” .

وأشار الرويح الى ان اصحاب القسائم سيستلمون شهادات لمن يهمه الامر والتي تأتي ضمن متطلبات بلدية الكويت لاصدار تصريح البناء وبنك الائتمان الكويتي لاستكمال اجراءات صرف قرض البناء بالاضافة الى كروكي الخدمات الخاصة بكل قسيمة سكنية على حده، وذلك بعد الحجز المسبق في الموقع الالكتروني، وتحديد موعد لزيارة المؤسسة خلال الفترة المسائية من الساعة 2:30 مساءً حتى 5:30 مساءً في مبنى المؤسسة الرئيسي في منطقة الوزارات الكائن بجنوب السرة.

وبين الرويح وإن عدد المواعيد المتاحة عبر المنصة الإلكترونية في اليوم الواحد ستكون 150 موعد عملاً بالإجراءات الصحية الإحترازية تطبيقاً لتوجيهات السلطات الصحية في ظل الظروف الراهنة.

وأكد الرويح بأن المؤسسة ستقوم بالاعلان لاحقا عن مواعيد حجز الضواحي الأخرى في المشاريع الاسكانية واتباع نفس الخطوات السالف ذكرها مع ضرورة إلتزام المواطنين بالنظم المعمول بها مع اتخاذ كافة الاجراءات الصحية والاحترازية عند مراجعة مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.