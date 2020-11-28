تعطل “ماكينة شفط المياه” تغرق مستشفى الجهراء

تسببت الأمطار التي هطلت على البلاد اليوم، وتسربت إلى داخل مستشفى الجهراء إلى غرق في المستشفى.

وقالت مصادر صحية مطلعة إن تعطل ماكينة شفط المياه كان السبب وراء ذلك، لافتة إلى أنه تم إصلاح هذه الماكينة عقب وقت قصير جدا من تعطلها مما أعاد الأمور إلى نصابها داخل المستشفى.

من جانبه أكد مدير مستشفى الجهراء د. علي المطيري أن تسرب المياه في المستشفى كان بسيطا وتم السيطرة عليه في حينه.

وأوضح أن هطول الأمطار على المستشفى لم تؤثر على سير العمل والخدمة في الوحدات والأقسام والعيادات المختلفة.

وقال المطيري لـ”الجريدة” إن المستشفى لم تتأثر بهذه الأمطار، حيث أن العيادات وغرف العمليات والعناية المركزة لم تتأثر بالأمطار.

وأشار إلى أن وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا وعدد من الوكلاء المساعدين ومدير منطقة الجهراء الصحية د. محمد عويضة العجمي تواجدوا في المستشفى لتفقد الأوضاع.