قالت قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم السبت إنها أنقذت 63 شخصا احتجزتهم مياه الأمطار دون تسجيل أي إصابات تذكر مشيرة إلى ان البلاغات لا تزال مستمرة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام ب(الإطفاء) في بيان صحفي ان البلاغات التي تلقتها غرفة عمليات قوة الاطفاء العام المتعلقة بالأمطار التي هطلت على البلاد وصل عددها الى ما يقارب 130 بلاغا.

ولفتت إلى تواجد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في غرفة عمليات قوة الإطفاء العام واستماعه الى شرح مفصل من رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد عن الحوادث التي تعاملت معها فرقها.