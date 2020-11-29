قالت ادارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم الأحد إن هناك انحسار في الامطار حيث سجلت أمس السبت واليوم الأحد كمية أمطار غزيرة في حين تقل فرص هطول الأمطار وتقل السحب تدريجيا وذلك من مساء اليوم.

وقال مراقب التنبؤات في الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ذلك عائد إلى انحسار منخفض السودان الموسمي على سطح الأرض من صباح الغد ودخول مرتفع جوي من جهة الغرب تدريجيا نحو البلاد مصحوبا بكتلة هوائية باردة ما يؤدي الى انخفاض فى درجات الحرارة غدا واستقرار الطقس.

وأضاف القراوي انه بعد غد الثلاثاء ستكون الغيوم منخفضة ومتوسطة تتخللها غيوم ركامية مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ومتفاوتة الشدة ما بين الخفيفة والمتوسطة متوقعا استمرارها حتى مساء يوم الجمعة المقبل على فترات متقطعة.

وأفاد بأن كمية الأمطار المسجلة اليوم الأحد كانت كالتالي: 1- مطار الكويت 15 ملم 2- مطربة 7ر21 3- بوبيان 2ر22 4- الصابرية 8ر33.