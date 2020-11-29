لقاح “فايزر” يبدأ رحلته إلى دول العالم

نقلت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية الجرعات الأولى من لقاح «فايزر – بيو إن تك»، على متن طائرة من بلجيكا، حيث تمهد الشركة الطريق أمام توزيع اللقاح عالمياً، بمجرد اعتماده من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية «FDA».

ونقلت مجلة «فوربس» الأميركية عن مصدر مطلع، قوله إن إدارة الطيران الفيدرالية «FAA» سمحت لشركة يونايتد بحمل 15 ألف رطل من الثلج الجاف في الرحلة الواحدة، وهو 5 أضعاف الكمية المصرح بها عادة، وذلك بهدف الحفاظ على الجرعات باردة بدرجة كافية.

وقالت المجلة إن شركة يونايتد ستستخدم الطائرات المستأجرة بين مطاري بروكسل الدولي وشيكاغو أوهير الدولي، كجزء من «أول شحنة جوية جماعية للقاح»، بدعم من إدارة الطيران الفيدرالية، حيث ستنقل اللقاح من منشآت إنتاج اللقاح في بورس ببلجيكا، إلى ولايات ميسوري وأندوفر وماريلاند وكالامازو وميتشيغان، تمهيداً لنقله إلى بقية دول العالم.

وكانت خطوط الطيران الأميركية، قد أعلنت مسبقاً أنها ستدعم جهود توزيع اللقاح على نطاق عالمي بواسطة نقله بطائراتها، كما بدأت شركات طيران أخرى للشحن والركاب، الاستعداد لنقل شحنات اللقاحات في المستقبل.

وكانت «فايزر – بيو إن تك» خصصتا مواقع مملوكة لشركة «بيو إن تك»، لإنتاج اللقاح لدول أوروبا، وكذلك موقع تابع لفايزر في بلجيكا سيتم إنتاج اللقاحات فيه إلى دول العالم، فيما سيتم إنتاج اللقاح في مصنع كالامازو بولاية ميتشغان للولايات المتحدة.