وزيرة الأشغال : تشكيل لجنة تقصي حقائق طارئة للأمطار

اعلنت وزير الاشغال العامة و وزير الدولة لشؤون الإسكان د. رنا عبدالله الفارس عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق قانونية وفنية محايدة وبشكل طارئ للبحث والنظر في اسباب تجمعات المياه في بعض المواقع، وتحديد اوجه القصور في شبكة تصريف الامطار ورفع تقريرها وتوصياتها خلال اسبوع من تاريخه بشأن الاجراءات القانونية والفنية والإدارية الواجب اتباعها في هذا الشأن.

إحالة المقصرين

و شددت د.الفارس على انها لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق اي طرف أو شركة يثبت تقصيرها وسيتم إحالتها للجهات الرقابية والقانونية بحسب ما سوف تنتهي له اللجنة.

واضافت د.الفارس بأنه في ظل الأحوال الجوية والعاصفة الرعدية التي مرت بها البلاد والتي صاحبتها هطول أمطار، تمكنت الفرق المعنية من التعامل مع جميع البلاغات التي وردت إليها في الطرق الرئيسية والسريعة والمناطق بمختلف المحافظات التي شهدت تجمعات للأمطار.

نجاح الاجراءات الاحترازية

و أوضحت الفارس أن الاجراءات الاحترازية التي تم وضعها مسبقاً في عدد من المناطق لمعالجة تدفق السيول مثلما تم بالفعل بالقرب من نفق المنقف و طريق الدائري السابع و مدينة صباح الاحمد السكنية و منطقة صباح الناصر و منطقة القيروان، كان لها الدور الكبير في احتواء الموقف و جهود فرق طوارئ الصيانة في هذا الجانب مستمرة على مدار الساعة.

رفع الجاهزية

و بينت بأن فرق الطوارئ العاملة في جميع محافظات الكويت قد رفعت جهوزيتها وذلك لتلقي البلاغات والاستجابة السريعة لها، وهو ما اسفر عنه سرعة تعاملها مع معالجة حالات الطفح والتجمعات المائية، وإعادة الأمور لما يسمح بإنسيابية الحركة والتنقل وتقليل أضرار الأمطار، و هذا الأمر ينطبق كذلك على المناطق السكنية الجديدة والمشاريع التي هي قيد الانشاء والتي لم تكتمل فيها تمديدات شبكات الأمطار.

و اكدت د.الفارس ان الاحوال الجوية في البلاد لا زالت تشهد حالة من عدم الإستقرار وهناك توقعات بموجة قادمة من الأمطار مما يستوجب تعاون الجميع ونسأل الله ان تكون أمطار خير و رحمة و بركة على بلدنا الحبيب.

تعاون المواطنين

و وجهت الوزيرة د.رنا الفارس الشكر للمواطنين والمقيمين على الإلتزام بتعليمات الجهات الرسمية وبروح عالية من المسؤولية مما ادى لتجسيد صورة مميزة من التعاون مع فرق الطوارئ في وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري وتسهيل أداء عملهم.

كما وجهت الوزيرة الفارس كل الشكر والتقدير إلى الجنود المجهولين في مختلف الجهات ممن كانوا على رأس عملهم و اجتهدوا في اداء واجباتهم على مدار الساعة والاستجابة الفورية لمعالجة الشكاوي التي وردت في ظل هذه الظروف الطارئة، و خصّت بالشكر جميع الكوادر العاملة في وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري لجهودهم المبذولة التي لها كل التقدير.