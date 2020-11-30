لجنة تقصي الحقائق في “تجمعات مياه الأمطار” ترفع تقريرها خلال أسبوع

اصدرت معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان الدكتورة رنا عبدالله الفارس قرار وزاري بتشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق بخصوص تجمعات مياه الأمطار في الطرق الرئيسية والمناطق الداخلية.

وتسعى اللجنة التي برئاسة ادارة الفتوى والتشريع و عضوية كلّاً من جامعة الكويت ومشاركة وتعاون مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني كجمعية المهندسين الكويتية والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.

و تهدف اللجنة التي شكلتها الوزيرة الفارس بحث وتقصي الحقائق وفق مرتكزات قانونية و علمية و هندسية و فنية في سبيل بحث اي قصور او إهمال ادى لهدر في مقدرات الدولة والمال العام، ولها الحق في الاطلاع على المستندات والمرفقات و اوامر العمل و اجراء الفحوصات اللازمة والكشف عن مواقع تجمعات مياه الامطار وبيان اوجه القصور في شبكة تصريف الامطار.

و نص القرار على رفع اللجنة لتقرير مفصل بنتائج اعمالها و توصياتها بالاجراءات القانونية والإدارية الواجب اتخاذها تجاه المتسبب في اي قصور خلال اسبوع وبموعد اقصاه 9 ديسمبر 2020.

وتضم اللجنة وفقاً للقرار الوزاري كلاً من المستشار في ادارة الفتوى والتشريع د.مرسال الماجدي (رئيساً) و عضوية الاستاذ في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت د.مساعد الرشيدي و المهندس راشد العنزي ممثلاً عن جمعية المهندسين الكويتية و رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام المحامي صالح حسين العجمي، علاوة على رئيس مكتب التدقيق والتفتيش مقرراً للجنة.