961 مليون دينار.. أكبر جلسة تداول في البورصة منذ 2007

في جلسة تاريخية، شهدت بورصة الكويت ضخ أكبر سيولة في جلسة واحدة منذ عام 2007 ، اذ وصلت قيمة التداولات اليوم 961 مليون دينار، على وقع التدفقات الأجنبية التي ضختها الصناديق الخاملة التابعة لمؤشر MSCI، حيث ادرجت الكويت رسمياً على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

وعلى الرغم من دخول مئات الملايين للسوق أغلق مؤشر السوق العام على تراجع 1.1% من خلال تداول 1.5 مليار سهم، كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.6% عبر 31 الف صفقة .

واستحوذت 7 أسهم في السوق على نحو 94%، بقيمة إجمالية بلغت 905 ملايين دينار ، في حين بلغت حصة «الوطني» 417 مليون دينار و«بيتك» 212 مليوناً و«زين” 128 مليوناً و«أجيليتي» 52 مليوناً وبنك بوبيان 45 مليوناً و«الخليج» 26 مليوناً و«المباني» 25 مليون دينار.

و طبقت بورصة الكويت إجراءات مؤقتة للانضمام في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، والتي تضمنت تمديد لمزاد الإغلاق وجلسة التداول على سعر الإغلاق، حيث استمر مزاد الإغلاق لمدة 40 دقيقة، وعقبه استراحة لمدة 30 دقيقة قبل بدء جلسة التداول على سعر الإغلاق لمدة 40 دقيقة أخرى. كما تم اقتران أوامر البيع والشراء في وقت غير محدد لآخر دقيقتين لجلسة مزاد الإغلاق. إضافة إلى ذلك، سمح بتعديل الأوامر وإلغاؤها طوال جلسة مزاد الإغلاق، وكان هناك تمديد لمدة رفض التزام أمين الحفظ.