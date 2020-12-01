الكويت ترخّص عقارين جديدين لعلاج مصابي “كورونا”

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله منجد البدر عن صدور ترخيص استخدام تحت بند الطوارئ لعقار Bamlanivimab من إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية الذي يستخدم لعلاج حالات كوفيد-١٩ الخفيفة إلى متوسطة لدى المرضى البالغين والاطفال اكثر من ١٢ عاماً ممن لديهم عوامل خطورة تجعلهم اكثر عرضه لتدهور حالتهم المرضية.

وفي السياق ذاته أفاد الدكتور البدر بصدور ترخيص استخدام تحت بند الطوارئ أيضا لدواء Barcitinib لاستخدامه كدواء مضاف لعقار Remdesivir لعلاج حالات كوفيد-١٩ لدى المرضى البالغين والأطفال اكثر من سنتين الذين يتلقون العلاج بالمستشفى والذين يحتاجون إلى الأكسجين أو إلى أجهزة التنفس الصناعي.

وأكد الدكتور البدر حرص قطاع الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة على توفير أفضل وأحدث العلاجات المعتمدة لمرضى كوفيد -١٩ بدولة الكويت.

وتعد الكويت الدولة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة الاميركية وكندا التي رخصت عقار Bamlanivimab كما تعد من أوائل دول العالم التي رخصت دواء Barcitinib بعد اعتماد هذه الأدوية من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA وهو ما يؤدي إلى توفير هذه العلاجات الهامة وإتاحتها للمرضى بالكويت في أسرع وقت.