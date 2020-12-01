“التربية”: ربط 208 مدارس بشبكة الالياف الضوئية

أعلنت وزارة التربية عن ربط 208 مدرسة بشبكة الألياف الضوئية في مختلف المناطق التعليمية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة المواصلات، لافتة إلى أن جميع المدارس الحكومية في أنحاء الكويت ستكون مغطاة بالفايبر خلال الشهرين المقبلين.

وأوضحت وزارة التربية في بيان لها، أن مشروع الألياف الضوئية يعتبر أحد مشاريع التنمية لدولة الكويت، والذي من خلاله يتم ربط جميع مدارس وإدارات وزارة التربية بشكبة ألياف ضوئية عالية السرعة، ويُعد بنية تحتية أساسية تعتمد عليها الكثير من مشاريع وزارة التربية، كما يستفيد من هذا المشروع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتوسعة الشبكة الخاصة التي تخدم وتربط جميع الجهات الحكومية في دولة الكويت.

وأكدت التربية على أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية وفريدة من نوعها بالبلاد، حيث يتم من خلاله ربط جميع مدارس وإدارات وزارة التربية بشبكة ألياف ضوئية عالية السرعة، وهذا سيمكن الوزارة من التطبيق المثالي للتعليم الالكتروني والمساهمة في تحقيق توجه دولة الكويت لميكنة الخدمات الحكومية.

وأشارت إلى أن أهمية مشروع الألياف الضوئية تأتي كونه كذلك بنية تحتية لكثير من مشاريع وزارة التربية التي تتطلب توفير خطوط مستقرة وذات سرعات عالية ومنها مشروع التعليم الإلكتروني، وسجل الطالب، ومشروع بصمة الحضور للمدارس، بالإضافة إلى التراسل الالكتروني للمدارس، والبوابة التعليمية.

وذكرت أن مشروع الألياف الضوئية يُنفذ من خلال عقدين عمل الأول خاص بوزارة التربية إذ تتولى إدارة نظام المعلومات بتنفيذ هذا العقد، الذي يتكون من أجهزة شبكة رئيسية موزعة على 24 مقسم، لإنشاء شبكة DWDM خاصة لمشروع توسعة شبكة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات KIN وشبكة MPLS خاصة لوزارة التربية، وتم توريد وتركيب وتشغيل واختبار جميع مكونات الشبكتين بنجاح ونسبة الإنجاز %100، وجاري العمل على تسليم شبكة DWDM، للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حسب مذكرة تفاهم موقعة بين الطرفين.

أما العقد الثاني خاص بوزارة المواصلات حيث تقوم بالتنسيق مع وزارة التربية بتنفيذ أعمال إنشاء بنية تحتية من الألياف الضوئية لربط مدارس وإدارات وزارة التربية بالشبكة عالية السرعة.

وتقدمت وزارة التربية بأسمى آيات الشكر والتقدير للمهندسين والمشرفين وجميع القائمين على هذا المشروع سواء في إدارة نظم المعلومات أو وزارة المواصلات ادارة الشبكة الهاتفية، لما بذولوه ويبذلوه من مجهودات كبيرة لإنجاح وإنجاز هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي الذي لا يخدم فقط مدارس التعليم العام بل جميع الجهات الحكومية في دولة الكويت.