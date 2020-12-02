أول دولة تشتري 200 مليون جرعة لقاح.. والتطعيم "مجانا"

بموجب مشروع قانون اعتمد الأربعاء، تعتزم اليابان توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد مجانا لكافة سكانها، البالغ عددهم 126 مليون نسمة، في وقت يواجه الأرخبيل ارتفاعاً بعدد الإصابات.

ووافقت الغرفة العليا من مجلس النواب على مشروع القانون الذي يفرض على الحكومة تغطية تكاليف التلقيح، بعدما كان حصل على موافقة مجلس النواب.

وسبق أن طلبت اليابان 60 مليون جرعة من شركة فايزر، و25 مليون من موديرنا.

وأكدت أيضاً أنها ستتلقى 120 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.

ويسعى تحالف فايزر/بايونتيك وشركة موديرنا للحصول على ترخيص استخدام طارئ في الولايات المتحدة وأوروبا، بعدما أظهرت تجاربهما فعالية عالية للقاح، وقد وافقت المملكة المتحدة، الأربعاء، على استخدام اللقاح على أراضيها.

ويأتي اعتماد مشروع القانون بعد أسبوعين من إعلان رئيس الوزراء أن اليابان في “حالة تأهب قصوى”، بعدما سجلت عدداً قياسياً من الإصابات الجديدة.

وبقيت اليابان بمنأى نسبياً عن تفش خطير للوباء حيث سجلت 2170 وفاة و150 ألف إصابة، ولم تفرض تدابير عزل كالتي فرضت في مناطق أخرى من العالم.

وحض حاكم طوكيو السكان على تفادي الخروج لأسباب غير ضرورية وطلب من المتاجر التي تقدم الكحول أن تغلق بوقت مبكر، لكن هذه التوصيات “غير ملزمة”، بحسب ما ذكرت “فرانس برس”.