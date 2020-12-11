«الصحة» تُوضح: إخلاء مسؤوليتنا عن مضاعفات لقاح كورونا.. لا يتعلق بمأمونية اللقاح

أوضح وزارة الصحة اليوم الجمعة أن إقرار أخذ لقاح كورونا الموجود على موقع الوزارة الرسمي يُقصد منه عدم المسؤولية في حال تقديم معلومات «غير صحيحة» حول التاريخ المرضي، أو «إخفاء» معلومات ضرورية عن الحالة الصحية، وترتب على ذلك بعض المضاعفات نتيجة تلك المعلومات.

وتابعت الوزارة في بيان رسمي: «ذلك ليس إخلاء للمسؤولية حول مأمونية اللقاح المعتمد عالمياً عبر جهات الاختصاص والجهات المحلية، وإنما إقراراً يقصد منه عدم المسؤولية في حال تقديم معلومات غير صحيحة»، مضيفة: «ومع ذلك تم تغيير صياغة الإقرار، منعاً للبس».

وأكدت «الصحة» في ختام بيانها على دورها في صون الصحة العامة بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة