حضرة صاحب السمو أمير البلاد يستقبل سمو رئيس الوزراء لأداء اليمين الدستورية أمام سموه

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم وبحضور سمو ولي العهھد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله استقبل سموه رعاه الله سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء كما قدم لسموه الوزراء كلا من أنس خالد الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء – عيسي أحمد الكندري وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية – الدكتور محمد عبداللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء – الدكتور باسل حمود الصباح وزيرا للصحة – الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية – الدكتورة رنا عبدالله الفارس وزيرا للاشغال العامة ووزير دولة لشئون البلدية – مبارك سالم الحريص وزير دولة لشئون مجلس الامة – ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية – خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية – عبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للاعلام ووزير دولة لشئون الشباب – الدكتور عبدالله عبدالصمد معرفي وزير دولة لشئون الاسكان ووزير دولة لشئون الخدمات – الدكتور علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي – فيصل عبدالرحمن المدلج وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة للشئون الاقتصادية – الدكتور نواف سعود الياسين وزيرا للعدل – حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهھم في مناصهبھم الجديدة وقد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه كلمة سامية هذا نصھها: “بسم الله الرحمن الرحيم (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) صدق الله العظيم سمو الأخ الشيخ / صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأخوة والأخوات الوزراء…

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني وقد أديتم القسم السامي إيذانا بمباشرة واجباتكم ومسئولياتكم أن اهنئكم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على حمل هذة الأمانة الكبيرة التي يعقد عليها أبناء ديرتكم الغالية الكثير من التطلعات والطموحات لتحقيق الأهداف المنشودة كما أسجل الشكر لأعضاء الحكومة السابقة الذين عملوا في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد فلهم منا كل الثناء والتقدير.

إنها بلا شك مرحلة مثقلة بالتحديات والاستحقاقات التي تتطلب جهدا استثنائيا وعملا دؤوبا مخلصا وتعاونا حقيقيا جادا مع اخوانكم اعضاء مجلس الأمة يرتقي بالممارسات قولا وعملا تحقيقا للغايات الوطنية المأمولة وهي مناسبة للتأكيد على أهمية التزامكم بالتضامن فيما بينكم وتجسيد التعاون والتنسيق بين أجهزتكم والارتقاء بالخدمات العامة والتصدي للقضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطنين والعمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات واعلاء مصلحة الكويت لتبقى فوق كل اعتبار.

الاخوة والاخوات ان اهم مقومات النجاح هو العمل الجاد المنظم والمتابعة الميدانية والالتزام بتطبيق القانون على الجميع وتجسيد العدالة والمساواة وحسن اختيار القيادات القادرة على الارتقاء بوطننا وتقدمه وازدهاره.

أمامكم ايها الاخوة والاخوات مسؤوليات جسيمة وعديدة وانني على ايمان كامل بأنكم بعون الله قادرون على مواجتها بكل عزم وقوة ومواصلة الانطلاق لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الاصلاح والتنمية وانجاز الغايات الوطنية التي ينتظرها أهل الكويت الأوفياء أسأله تعالى بأن يكلل جهودكم بالنجاح والتوفيق وأن يكون لكم خير سند ومعين.

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته”.

وألقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء كلمة هذا نصها: “سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم سيدي سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن اختي واخواني اعضاء مجلس الوزراء نرفع الى مقام سموكم اسمى آيات الثناء والتقدير على ثقتكم الغالية في تكليفنا بتحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة المهمة والدقيقة نسأل الله العلي القدير ان يعيننا على ان نجتهد بكل ما فيه مصلحة وطننا وشعبنا العزيز. سيدي صاحب السمو لقد استمعنا بامعان الى كلمة سموكم السامية وتوجيهاتكم السديدة نعاهدكم بأن نضعها كخارطة طريق لنا وان نبذل كل ما نستطيع من جهد وامكانيات لترجمتها الى ارض الواقع تحقيقا لتطلعات شعبنا الوفي اسأل الله العلي القدير ان يديم نعمة الامن والامان على بلدنا العزيز في ظل قيادة سيدي صاحب السمو وسمو ولي عهده الامين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

حضر مراسم اداء القسم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد وأمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف عبدالله الروضان ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.