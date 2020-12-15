توج نادي الكويت اليوم الثلاثاء بلقب كأس السوبر المحلي لكرة القدم للموسم الرياضي (2020 – 2021) للمرة الخامسة في تاريخه وذلك بعد فوزه على نظيره العربي بنتيجة (1 -0).

جاء الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على استاد جابر الدولي دون المستوى المأمول حيث بدا التحفظ والحذر من الطرفين لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

مع انطلاقة الشوط الثاني أشعل لاعب الكويت فهد حمود أجواء المنافسة بتسجيل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة ال49 ليشرك مدرب العربي بويان تركولجا اللاعبين حسين علي وجمعة عبود للعودة لأجواء اللقاء دون أن يحالفه الحظ.

وصل الكويت لمباراة السوبر باعتباره بطلا للدوري الممتاز في حين وصل العربي بعد تتويجه بلقب كأس سمو الأمير لكرة القدم.

جدير بالذكر أن القادسية أحرز لقب البطولة ست مرات ثم الكويت خمس مرات والنادي العربي مرتين.