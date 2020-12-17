وزير الصحة السعودي يتلقى لقاح كورونا

أظهرت لقطات مباشرة، الخميس، وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، وهو يتلقى أول جرعة من لقاح فيروس كورونا، معلناً “اليوم بداية لانفراج أزمة”، مؤكداً أنه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة، مع متابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد لإطلاق عملية التطعيم.

وبدأ مواطنون ومقيمون في المملكة يتلقون لقاح كورونا مجاناً في السعودية، فيما أكد وزير الصحة أنه “سيكون لدينا مراكز لقاح في جميع مناطق المملكة”.

وأضاف الربيعة أن اللقح سيكون اختيارياً وليس إجبارياً، مؤكداً: “حريصون على أن يكون اللقاح آمناً.. حريصون على توفير الجرعات ضد كورونا للجميع”.

من جهتها، أكدت لجنة الأمراض المعدية بأن عملية التطعيم تشمل أولا كبار السن، فيما شددت لجنة الدواء والغذاء على أن لقاح كورونا الذي تم اعتماده في السعودية آمن.

وكانت وصلت، مساء الأربعاء، الدفعة الثانية من جرعات لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.