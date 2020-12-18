قالت صحيفة (واشنطن بوست) اليوم الخميس إن لجنة خبراء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أوصت بالترخيص باستخدام اللقاح المضاد لفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الذي تنتجه شركة (موديرنا) الأمريكية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع لم تكشف عن اسمه أنه من المرجح أن تصدر الإدارة غدا الجمعة الترخيص للبدء بإعطاء لقاح (موديرنا) وهو ما يجعله اللقاح الثاني المرخص به في الولايات المتحدة بعد اللقاح الذي تنتجه شركتا (فايزر) الأمريكية و(بيونتيك) الألمانية.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد منحت لقاح (فايزر – بيونتيك) ترخيص الاستخدام الطارئ يوم الأحد الماضي فيما بدأت عملية إعطائه في الولايات المتحدة في اليوم التالي.