دخول المطارات والحفلات بـ”جواز سفر كورونا”.. في 2021

بحلول منتصف 2021، سيكون بإمكان الناس، لدى وصولهم إلى المطارات، أو الاصطفاف لحضور حفل موسيقي أو مباراة، أن يظهروا هواتفهم والنقر فوق تطبيق، لإثبات أنهم حصلوا على لقاح فيروس كورونا، وذلك قبل اجتياز البوابات.

وقالت وكالة بلومبيرغ إن هذا هو النوع الجديد للأعمال التجارية العالمية الشجاعة التي تفكر، بينما تشرع البشرية في أكبر برنامج تطعيم شامل في التاريخ، حيث يتزايد الحديث عن «جواز سفر كورونا».

وأوضحت أنه مع تزايد الأنباء حول استخدام ما يسمى بجوازات سفر الحصانة لتحريك الاقتصادات مرة أخرى، ومع عدم وجود وقت يمكن تضييعه أكثر من ذلك، تمضي الحكومات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قدمًا في حلول ذات تقنية منخفضة، مثل بطاقات التطعيم الورقية.

وبحسب الوكالة، فإن المملكة المتحدة، التي أصبحت أول دولة توافق على لقاح شركة فايزر ضد كورونا، وتليها الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى، مع اقتراب نهاية الوباء، سيتعين عليها – والحكومات والشركات – التفاوض بشأن بعض التحديات اللوجستية والتكنولوجية والقانونية غير المسبوقة في الأشهر المقبلة.

وأضافت أن آلان جويس، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأسترالية «كانتاس»، أثار جدلًا عالميًا حول جوازات سفر كورونا الشهر الماضي، عندما قال إن إثبات التطعيم سيكون شرطًا للمسافرين الذين يدخلون أستراليا أو يغادرونها على متن طائراتها.

وأوضح جويس أنه ناقش الفكرة مع شركات طيران أخرى، ومن المحتمل أن تصبح شرطًا مسبقًا للصعود في جميع أنحاء العالم.