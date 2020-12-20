نواب يؤبّنون الشيخ ناصر الصباح… رجل الاصلاح

استذكر عدد من النواب مواقف الشيخ ناصر صباح الأحمد، رحمه الله، ودوره الكبير في محاربة الفساد في عدد من الملفات، ودعمه لخطة الإصلاح خلال توليه منصبه الوزاري، عندما كان وزيرا للدفاع.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد، فخالص العزاء وصادق المواساة لآل الصباح”.

وقال النائب مهلهل المضف: “رحل الشيخ ناصر صباح الأحمد بعد أن قدم في عمره الوزاري القصير ما لم تقدمه الحكومات السابقة مجتمعة من محاربه للفساد ودعم للاصلاح”، مضيفا “رحل وبقيت مواقفه الصادقة والوطنية في قلوب الكويتيين”.

من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف: “نعزي أنفسنا وأهل الكويت كافة في وفاة الأخ الكبير الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي سيخلد التاريخ وقفته الصادقة في وجه الفساد والفاسدين”، مؤكدا أنه “سيبقى رمزا يذكره الكويتيون، ويدعون له بالرحمة والمغفرة”.

بدوره، قال النائب خالد مؤنس: “عاش متسامحاً ومتواضعاً رافضاً كل فساد، وكشف عن جريمة في حق المال العام لم تكن لتنكشف إلا على يديه، فنعزي أنفسنا والكويت برحيل الشيخ ناصر صباح الاحمد، ونسأل الله له الرحمة والمغفرة، ولذويه ومحبيه الصبر والسلوان، رحمك الله يابو عبدالله”.

وقال النائب حسن جوهر “خالص العزاء لأسرة آل الصباح الكرام بوفاة المغفور له الشيخ ناصر”، مضيفا “تبنّى الفقيد ملفات ضخمة للفساد، نعاهد الله على الاستمرار بكشفها، ومحاسبة جميع المتورطين فيها”.

من جانبه، قال النائب بدر الداهوم: “رحم الله الشيخ ناصر وغفر له، فهو الوزير الوحيد الذي بلغ عن قضية فساد ترتبط ببعض أعضاء الحكومة التي كان فيها”.

من جانبه، قال النائب محمد الحويلة: “خالص العزاء وصادق المواساة لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر، وأسأل الله لفقيد الكويت الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته”.

بدوره، قال النائب أسامة الشاهين: “رحم الله الشيخ ناصر وغفر له. أعزي ذويه وعموم أسرة الصباح الكريمة بوفاته”، مضيفا “لقد كانت للفقيد الكبير مواقف إصلاحية مشهودة تجاه صندوق الجيش وغيره”.

أما النائب مهند الساير فقال: “فقدت الكويت أحد رجالاتها المخلصين، ونسأل المولى عز وجل للفقيد الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء لأهل الكويت جميعاً”.

وقال النائب ثامر السويط: “لا يمكن أن يرحل ناصر الصباح ولا نستذكر انحيازه ومحبته للناس وحربه ضد الفساد، وأنه أراد للكويت أن تكون منارة كما يجب لها أن تكون دائما”.

وأضاف السويط أن “الوفاء لذكراه الطيبة يكون بالعمل على ما بدأه مؤخرا من فتح ملفات الفساد ومحاربة الفاسدين، وإعادة البلاد لعهدها السابق”.

ومن جهته، قال النائب فرز الديحاني: “نعزي أسرة الصباح الكرام والشعب الكويتي بوفاة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد، مستذكرين خطواته الإصلاحية وكشفه للفساد في عدد من القضايا، نسأل الله له المغفرة والرحمة”.

ودعا النائب فايز الجمهور قائلا: “اللهم اغفر وارحم عبدك ناصر صباح الاحمد، وأكرم نزله ووسع مدخله، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وألهم أهله الصبر والسلوان”.

وبدوره، قال النائب أحمد مطيع: “بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الصباح في وفاة الشيخ ناصر”، داعيا “اللهم اكتبه في الشهداء، اللهم تغمده بواسع رحماتك، وأسكنه فسيح جناتك، وارفع درجاته، وثقل موازينه”.

وأما النائب عبدالله المضف، فقال: “نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الصباح الكرام بوفاة المغفور له الشيخ ناصر، سائلين المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وقال النائب عبدالكريم الكندري: “ترجل الفارس الشيخ ناصر، اللهم اغفر له وارحمه برحمتك وأكرم نزله ووسع مدخله، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وألهم أهله الصبر والسلوان”.

ومن جهته، قال النائب عبدالله الطريجي: “رحمة الله عليك يا شيخ ناصر، وعظم الله أجركم يا أهل الكويت ويا أسرة الصباح الكريمة، اللَّهُم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار”.

وقال النائب سعود بوصليب: “نعزي صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وأسرة الصباح الكرام والشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ ناصر، ونسأل الله أن يغفرله ويرحمه ويسكنه فسيح جناته”.

وذكر النائب حمد المطير أن “نسأل الله للفقيد الرحمة والمغفرة والرضوان، ونقدم عزاءنا لصاحب السمو ولسمو ولي العهد، ولأسرة آل الصباح، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

من جانبه، قال النائب مبارك العرو: “نعزي سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، وأسرة الصباح الكرام والشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ ناصر، ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته”.

أما النائب سعد الخنفور فقال “أحر التعازي واصدق المواساة ارفعها الى مقام سمو الأمير وسمو ولي العهد وأسرة آل الصباح الكريمة، بوفاة الشيخ ناصر رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان”.

وذكر النائب خليل الصالح: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بأحر التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ ناصر، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.