قررت الحكومة الايطالية اليوم الأحد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا حتى السادس من يناير المقبل في اجراء احترازي عاجل عقب ظهور” طور” جديد متحور من فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا في تصرح متلفز “اننا على وشك وقف الرحلات الجوية من جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد التداول مع علمائنا” مشيرا الى أنه تحدث مع نظيره البريطاني وتوافقا على أن هذا التطور مقلق.

وأضاف سبيرانتسا أن اللجوء الى وقف الرحلات الجوية هو “تدبير احترازي حتى يمكن الوقوف على مدى المشكلة اذ سيتعين الآن على علمائنا الالمام بالوضع بالتواصل مع كل من منظمة الصحة العالمية والحكومة البريطانية”.

وأشار الى أن “المعلومات الوحيدة المتوفرة لدينا عن الطور المتحور من الفيروس هي القدرة على الانتشار بشكل أسرع” متوقعا ألا يؤثر على فعالية اللقاحات التي تم انجازها والمقرر أن تبدأ عملية التطعيم بها في ايطاليا يوم الأحد المقبل في 27 ديسمبر الجاري. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد اعلن اليوم عن إعادة إغلاق لندن وجنوب شرق إنجلترا بعد اكتشاف سلالة جديدة متحورة من (كوفيد 19) في وقت حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك من ان هذه السلالة باتت خارج السيطرة.