تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت حتى 1 يناير 2021

وناشد وزير الصحة د. باسل الصباح في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس في قصر السيف المواطنيين والمقيمين بوقفة جادة حتى يتم معرفة الحقائق عن سلالة “كورونا” الجديدة، داعيا الجميع إلى مواصلة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية.

وقال وزير الصحة في المؤتمر، إلى جانب الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم: “تعاملنا مع جائحة “كوفيد 19″ بكل شفافية ونحتاج وقفة جادة لمواجهة السلالة الجديدة من الفيروس”.

وأضاف “نرجو من الجميع تفهم القرارات الصادرة والتي تصب في الصالح العام للمحافظة على الصحة العامة ومنع وصول السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى البلاد”.

وأكد د. باسل الصباح أن “قرار الإغلاق جاء لتحاشي مخاطر كبيرة قد تتعرض لها البلاد”.

وأشار إلى أن الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة قامت باتخاذ تدابير وإجراءات صارمة.

من جانبه دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع مجلس الوزراء والعمل بروح الفريق الواحد حكومة ومواطنين ومقيمين للحفاظ على الصحة العامة.

وناشد الجميع بعدم التهاون والالتزام بالابتعاد الجسدي والابتعادعن التجمعات والحفاظ على التعقيم والالتزام بالاشتراطات الصحية خلال المرحلة المقبلة حفاظا على سلامة الجميع.

من جانبها، دعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين الذين قدموا إلى الكويت من دول الاتحاد الأوروبي او المملكة المتحدة من تاريخ 11 ديسمبر وحتى 21 ديسمبر بضرورة إجراء فحص الـPCR على اليوم الخامس والعاشر من تاريخ الوصول وذلك في محجر مستشفى جابر الأحمد خلال الفترة من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه يجب إحضار ما يثبت ميعاد الوصول خلال الفترة المشار إليها.