انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا

انطلقت اليوم الخميس، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وكان مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور فهد الغملاس أكد جاهزية الوزارة لاستقبال الراغبين بأخذ لقاح (كوفيد 19) واعتماد مراكز التطعيم ومنها قاعتي 5 و6 في أرض المعارض إضافة إلى مركزين في محافظة الجهراء والأحمدي.

بدوره، أكد مسؤول التنسيق والمتابعة والتجهيز في قاعتي التطعيم 5و 6 في أرض المعارض الدكتور حسن عاشور أن الدفعة الأولى ستكون للعاملين في الصفوف الأمامية وكبار السن ومن هم أكثر عرضة للاصابة وفي مراحل أخرى سيتم تحديدها إلى أن تصل إلى كافة أطياف المجتمع بمختلف أعمارهم.

وبين أن قاعة رقم 5 تتسع لنحو 285 مراجع يدخلون في نفس الوقت لافتا إلى أنه تم تدريب الكوادر بطريقة مكثفة وأن استغراق عملية التطعيم للشخص الواحد تستغرق من 5 إلى 6 دقائق حيث ان الحد الأقصى لاستقبال قاعتي 5 و6 يوميا هو 10 آلاف مراجع.