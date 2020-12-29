الإمارات تسجل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

أكد المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات عمر الحمادي، ثبوت وجود حالات محدودة في الإمارات مصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد تعود لأشخاص قادمين من خارج الدولة، وذلك بالتزامن مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في الدولة.

واستعرض الحمادي بعض الإحصائيات والأرقام لمستجدات الوضع الصحي في دولة الإمارات خلال 7 أيام، وفي الفترة ما بين 23-29 ديسمبر الجاري.

وقال إن الإمارات طبقت أعلى المعايير العلمية في تعاملها مع كوفيد19، متفوقة في ذلك على كافة دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي العاشرة عالميا في فاعلية العلاج.