أعلنت السلطات السعودية انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من الساعة ال 11 صباحا من يوم غد الأحد (بالتوقيت المحلي) وفق ضوابط محددة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء اليوم السبت إن ذلك يأتي الحاقا للبيانين الصادرين في الاسبوعين الماضيين بشأن ما تقرر من إجراءات احترازية بخصوص انتشار نوع جديد متحور من فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في عدد من الدول وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة السعودية بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات.

وأوضح المصدر أن قرار الحكومة السعودية تضمن أن يكون الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس (كورونا المستجد) مشروطا بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يوما خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور قبل الدخول إلى المملكة مع إجراء فحص (بي.سي.آر) بعد انقضاء هذه المدة يثبت خلوه من الإصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

واضاف ان الحكومة قررت كذلك أن يتم حجر المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس (كورونا المستجد) وفقا لما أشير إليه في الفقرة في منازلهم تحت المراقبة مدة 14 يوما مع إجراء فحصين بتقنية (بي.سي.آر) الأول بعد الوصول بما لا يزيد عن 48 ساعة والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم ال 13.

وذكر انه فيما يتعلق بالدول التي سجلت فيها حالات من سلالة النوع الجديد المتحور يتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة سبعة أيام مع إجراء فحص بتقنية (بي.سي.آر) قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم السادس.

وأشار المصدر الى ان القرار نص فيما يتعلق ببقية الدول فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليا وهي الحجر المنزلي لمدة سبعة أيام أو الحجر المنزلي لمدة ثلاثة أيام مع إجراء فحص مخبري بتقنية (بي.سي.آر).

وكانت الحكومة السعودية قررت في 20 ديسمبر الماضي تعليق الرحلات الجوية والدخول اليها من المنافذ لمدة اسبوع وثم مددت القرار في 27 ديسمبر لأسبوع آخر.