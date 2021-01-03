أعلنت بلدية الكويت اليوم الأحد إزالة 60 مخيما ربيعيا مخالفا بالدائري السابع وذلك تطبيقا لقرار لجنة الاشتراطات الصحية بمنع إقامة المخيمات الربيعية في الموسم الحالي تجنبا للتجمعات وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع محافظة الأحمدي فيصل العتيبي في بيان صحفي إن الفريق الرقابي لن يتهاون في إزالة أي مخيم مخالف يتم إقامته مخالفا لقرار لجنة الاشتراطات الصحية بمنع التخييم الربيعي.

وأكد العتيبي أن أجهزة البلدية في المحافظة تواصل حملاتها خلال فترةالاجازة وعلى مدار الساعة لرصد أي مخيمات مخالفة وإزالتها تجنبا لانتشار وباء كورونا وحفاظا على البيئة الصحراوية.