الفارس تحيل تقرير تجمعات مياه الأمطار إلى هيئة مكافحة الفساد

أعلن الناطق الرمسي باسم وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس عبدالله العجمي عن قيام وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية د. رنا الفارس بإحالة التقرير النهائي الذي رفعته اللجنة المشكلة بقرار وزاري لتقصي الحقائق بشأن تجمعات مياه الأمطار الأخيرة إلى هيئة مكافحة الفساد .، وذلك بعد دراسة ما تضمنه التقرير النهائي التي رفعته اللجنة التي ضمت ممثلين من إدارة الفتوى والتشريع وجامعة الكويت وجميعة المهندسين الكويتية والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام .

وأشار العجمي في بيان صحفي إلى أن الفارس قامت بعد إطلاعها على التقرير ودراسة ما جاء فيه ، باعتماد التوصيات الفنية الواردة في التقرير الذي قامت اللجنة برفعه لها معتمدة كذلك إدخالها حيز التنفيذ .

وأضاف أن التقرير تضمن مجموعة من التوصيات تتعلق بتحديث معايير تصميم شبكات الأمطار للمشاريع المستقبلية ، مبيناً أن جميع الطرق التي تم فرشها بالأسفلت وتطويرها منذ ابريل 2019 وحتى اليوم لم تشهد عملية تطاير الحصى .

وبين أن الطرق التي شهدت تطايراً للحصى هي من الطرق القديمة التي تقع تحت الضمان التعاقدي أو الضمان العشري والتي جاري إصلاحها على حساب المقاول المسؤول ، أو تلك التي لم يتم صيانتها وتطويرها بعد وهي مدرجة ضمن خطة الوزارة الخاصة بصيانة الطرق في البلاد حيث أن الوزارة حصلت على موافقات الجهات الرقابية الخاصة بالمناقصات التي تم طرحها بداية عام 2020 وستشهد جميع محافظات الكويت الست عملية تطوير ملحوظة خلال الأشهر القليلة المقبلة .

وشدد على أن وزارة الأشغال العامة ملتزمة بمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لتطبيق العقوبات على من لا يلتزم بإصلاح تلك الطرق التي تقع تحت الضمان وتنفيذ الأعمال حسب المقاول .