‏⁧‫#كوشنر‬⁩ في طريقه إلى ⁧‫#السعودية‬⁩ للمشاركة في التوقيع على اتفاق إنهاء الأزمة الخليجية

أكد مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التوصل إلى انفراجة في الأزمة الخليجية، والتوقيع الثلاثاء على اتفاق لإنهاء الخلاف. وأضاف أن الاتفاق يقضي بإنهاء السعودية والإمارات والبحرين ومصر للأزمة مع قطر وتخلي الدوحة عن الدعاوى القضائية المرتبطة بذلك.

وأشار إلى أن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر ساعد في التفاوض على الاتفاق، وسيحضر مراسم التوقيع مع إثنين من المسؤولين الآخرين. وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، أعلن أن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أجرى اتصالاً بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، وبناء على اقتراح سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتباراً من مساء هذا اليوم. وتستضيف المملكة العربية السعودية القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي غداً الثلاثاء في مدينة العلا.