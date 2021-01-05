((سبر)) تنشر محاور استجواب السويط والداهوم والعتيبي لرئيس الوزراء

أعلن النائب ثامر السويط تقدمه برفقة النائبين خالد العتيبي و بدر الداهوم باستجواب لرئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.

وقال السويط: «للتو تقدمنا باستجواب لرئيس الحكومة صباح الخالد بمشاركة الزميلين خالد العتيبي و بدر الداهوم،استجواب يضعه على المنصة ‏ليدفع ثمن تفريطه بحقوق الأمة ‏وتغليبه مصلحة فرد على مصلحة شعب وارتياحه من خذلان الشعب».

هذا وأعلن كل من النواب محمد المطير وعبد الكريم الكندري وصالح المطيري وفارس العتيبي ومرزوق الخليفة ومبارك الحجرف وحمدان العازمي حتى اللحظة تأييدهم الاستجواب الثلاثي المقدم إلى رئيس الوزراء.

صحيفة استجواب رئيس مجلس الوزراء