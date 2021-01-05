انطلاق القمة الخليجية الـ 41.. في السعودية

انطلقت القمة الخليجية الواحدة والأربعين في مدينة العلا التاريخية السعودية بحضور عدد من قادة الخليج وومثلوهم.

وكان في مقدمة الواصلين ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد الذي سيرأس وفد بلاده في قمة مجلس التعاون.

واستقبل سمو ولي العهد السعودي، ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد، كما استقبل نائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد.

هذا ووصل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مطار العلا، وكان في استقباله سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

كما وصل نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد، واستقبله سمو ولي العهد السعودي.

ووصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى مطار العلا للمشاركة في القمة الخليجية، وكان في استقباله سمو ولي العهد العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان