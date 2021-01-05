“بيان العلا”: التأكيد على مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن قمة العلا اكتسبت أهمية بالغة، حكمة القادة قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي.

وأكد في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال القمة الخليجية الـ 41، وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

وشهدت القمة الخليجية الـ41 التي استضافتها المملكة العربية السعودية اليوم، توقيع اتفاقٍ ينهي الأزمة الخليجية التي أمتدت لمدة 4 سنوات.

وسبق ذلك في الأمس الإعلان عن فتح الحدود البرية والأجواء بين السعودية وقطر، تمهيدًا لتوقيع اتفاق المصالحة.

وأشاد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بالإنجاز التاريخي بالتوقيع على «بيان العلا» مستذكراً الدور المخلص والبناء الذي بذله في هذا الصدد سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه والذي ساهم بشكل كبير في نجاح هذا الاتفاق.

وأعرب سمو الأمير في كلمته اليوم الثلاثاء في كلمته خلال القمة عن بالغ الثناء والتقدير للمملكة وقيادتها الحكيمة على مبادرتها الكريمة بإطلاق اسم قمة «السلطان قابوس والشيخ صباح» على القمة الحالية، تقديراً لمسيرة الراحلين العطرة وسنوات عطائهما في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والقضايا الدولية والإنسانية.