اقتحام الكونغرس: الديموقراطيون يستعدون لبدء محاكمة ترامب

أطلعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، المشرعين على خطط لإقالة الرئيس دونالد ترامب من منصبه قبل البدء في إجراءات العزل.

وسيصوت مجلس النواب على قرار يدعو نائب الرئيس، مايك بنس، إلى سحب سلطات ترامب الرئاسية.

وإذا فشلت هذه الخطوة، فإن الديمقراطيين سيوجهون تهمة “التحريض على التمرد” ضد السيد ترامب، بسبب دوره في اقتحام مبنى الكابيتول.

ويوم الأحد، كتبت بيلوسي إلى المشرعين الخطوط العريضة لخطط إصدار قرار، يطلب رسميا من نائب الرئيس بنس تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور.

وستسمح هذه الخطوة لبنس بأن يصبح قائما بأعمال الرئيس، ويعزل ترامب من البيت الأبيض.

وقالت رسالتها إن هذه ستكون الخطوة الأولى، وإن أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين عندئذ “سيشرعون في طرح تشريع العزل على المجلس”.

وقالت بيلوسي: “فيما يتعلق بحماية دستورنا وديمقراطيتنا، سنتصرف على وجه السرعة، لأن هذا الرئيس يمثل تهديدا محدقا على كليهما”.