الإمارات توفر لقاح كورونا للجميع بدءاً من عمر 16 عاماً

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا للجميع بدءًا من سن 16 عامًا، وذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

ووفقًا للبيان فقد تم تحديث الفئات التي يمكنها أخذ اللقاح المضاد لكورونا، حيث تم تضمين جميع المواطنين والمقيمين ابتداءً من عمر 16 عام، للفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.