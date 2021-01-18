الغانم: بعد قبول استقالة الحكومة.. لن تكون هناك جلسة بالغد

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه بناء على صدور أمر أميري بقبول استقالة الحكومة وكل السوابق الماضية لن تكون هناك جلسة بالغد، مبينا انه سيحضر وسيقوم برفع الجلسة.

واعلن الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم عن تسلمه رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تفيد بصدور الأمر الأميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء مع استمرار كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وذكر الغانم أنه تسلم أيضاً كتاباً من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص تعتذر فيه الحكومة عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 19 و20 يناير 2021.

وأكد الغانم أنه بناء على استقالة الحكومة والسوابق الماضية لن تكون هناك جلسة، مضيفا، “سأحضر وأرفع جلسة الغد لعدم حضور الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة”.

من جهة اخرى أشار الغانم إلى أن هناك 20 نائبا لم يقدموا بياناتهم حتى الآن إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، مضيفاً “آخر يوم محدد هو 4 فبراير، لذلك أرجو من الأخوة النواب الأفاضل الاسراع في تقديم بياناتهم”.