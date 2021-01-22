الدنمارك توقف رحلات الطيران من الإمارات بسبب شكوك حول فحص كورونا

أعلنت الدنمارك، تعليق الرحلات القادمة من الإمارات العربية المتحدة لمدة 5 أيام، نظرا لشكوك حول موثوقية فحص فيروس كورونا الجديد المسبق الذي يجرى قبل الرحلات الجوية.

وحاولت CNN بالعربية التواصل مع وزارة الصحة الإماراتية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة النقل الدنماركية، اليوم الجمعة، 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، ويبدأ من الليلة وفقا للبيان.

وقال وزير النقل الدنماركي، بيني انغلبرشت في البيان: “رأينا في الماضي تحورات قدمت من دبي ولا يمكننا تجاهل مثل هذه الشكوك.. وعليه كل الرحلات الجوية القادمة من الإمارات العربية المتحدة ستعلّق لخمسة أيام..”

وتابع الوزير الدنماركي أن هذا الإجراء سيتم “حتى التمكن من التحقيق بالمسألة بصورة متمعنة والتأكد من أن الفحص السلبي المطلوب بالفعل فحص حقيقي يجرى بطريقة سليمة”.

المصدر : CNN