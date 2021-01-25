وزير التجارة يطلب إزالة موقع شركة صناعية في “جنوب سعد العبدالله”

طلب وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاقتصادية، فيصل المدلج، من هيئة الصناعة إزالة موقع شركة المعادن والصناعات التحويلية في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، وإخلائه فوراً بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختصة.

وخاطب المدلج، في كتابه الى المدير العام للهيئة، عبدالكريم تقي، لإزالة معوقات مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله والعمل فورا، مع الأخذ في الاعتبار توقيع أي غرامات أو جزاءات إن وجدت بالتنسيق مع بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وجاء الكتاب بناء على توصية لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء المنعقدة أول من أمس وقرار مجلس الوزراء رقم 599 بشأن إزالة بعض العوائق من مشروع مدينة سعدالعبدالله الإسكاني، والذي تم بموجبه تكليف “الصناعة” بسرعة إزالة كل العوائق الموجودة بموقع المشروع.

وكانت اللجنة الخدمات الوزارية قد ألزمت الجهات المعنية، وهي الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء، بالتنسيق مع لجنة معوقات جنوب سعد العبدالله التابعة للمؤسسة، لوضع جدول زمني يتم بموجبه إزالة العوائق في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني.