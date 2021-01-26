السند: 2% زيادة بنسبة إشغال أجنحة كورونا بسبب الممارسات الخاطئة

أكد الناطق الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند، أن هناك زيادة بمعدل ٢ في المئة،؜ بالأجنحة والعناية المركزة الخاصة بكورونا خلال الأسابيع الماضية بسبب الممارسات الخاطئة، مشددا على أنه لا مجال للمجاملة وندعو إلى عدم الذهاب للأعراس والمناسبات.

وأضاف السند في مؤتمر صحافي، أن المسجلين الجدد في منصة اللقاح سيتم اعادة ترتيب مواعيدهم على حسب الطعوم المتواجدة، مشيرا إلى أن لكل فئة حصة بشكل يومي في التطعيم ورسائل الدعوة للتطعيم تأتي وفقا للشحنات من اللقاح.

وأكد أن الكويت لم تسجل أي إصابة بالفيروس‬ بين من تلقوا التطعيم المضاد لكورونا، لافتا إلى أن نسبة الإصابة بالفيروس ⁧بعد تلقي اللقاح ضئيلة جداً، كما انه حتى لو تحققت الإصابة فتكون أعراضها بسيطة جداً، ولكن قد ينقل المصاب العدوى للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح، حتى لو لم تظهر عليه اعراض.