غاتوزو: إذا غضبت أستطيع الذهاب للتدريب في الكويت

عبّر جينارو غاتوزو عن غضبه من التقارير المستمرة عن إقالته الوشيكة من تدريب نابولي بعد الفوز على سبيزيا.

تغلب نابولي 4-2 على ضيفه سبيزيا، اليوم الخميس، في دور الثمانية من بطولة كأس إيطاليا، وشكلت هذه النتيجة قمة نصف نهائي من مباراتين مع أتالانتا.

قال غاتوزو لشبكة RAI Sport :”نحن بحاجة إلى جعل دريس ميرتنز وفيكتور أوسيمين في حالة جيدة بعد إصاباتهما ، لذلك بطبيعة الحال عندما يأتون ، يصبح من الصعب الحفاظ على التوازن مع بقية الفريق ، لكنهم بحاجة إلى وقت للعب، إذا لم نوضح هذا ، فسيعتقد الناس أننا هواة.”

تابع :”لم نصنع الكثير من الفرص كالعادة الليلة ، لكننا وضعنا الكرة في الشباك، نواجه صعوبات في الوقت الحالي أمام المرمى ونعلم ذلك “.

أصدر رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس بيانًا الليلة الماضية أكد فيه أن النادي لديه “ثقة كاملة” في غاتوزو ، بعد أيام من التقارير المتزايدة بأن المدرب سيُطرد أو يتعرض لضغوط من أجل الاستقالة.

أضاف :”لست بحاجة إلى أي شخص يضع ثقته بي، يزعجني أن يسألني الناس ما إذا كان من المفترض أن أستقيل ، لكن الزملاء الآخرين لا يتلقون نفس المعاملة”.

أوضح :”لقد استقلت من ميلان لأنني لم أصدق أنه يمكنني القيام بالمزيد هناك ، لكنني لن أستقيل هنا، أنا أقوم بعملي، لقد عملت لمدة أربع سنوات وأنا في الدور نصف النهائي الرابع لي في كأس إيطاليا، أود أن أرى كيف يلعب إنتر ميلان بدون روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز لمدة شهر”.

أكمل :”تحدث الرئيس مع الفريق وطمأنني ، حتى لو لم أكن بحاجة إليه، أقوم بعملي ، إذا لم يتم تقدير ذلك ، حسنًا ، لا تهتم ،نحن في نصف نهائي كأس إيطاليا ، انظر إلى مكان ريال سوسيداد وألكمار ، ومع ذلك يتصرف الناس وكأننا لم نحقق شيئًا من خلال تجاوز مجموعة الدوري الأوروبي”.

أردف :”لم يمنحني أحد أي شيء ، لذلك أنا لا أشعر بالاكتئاب ، ولكن من الصعب الفوز في نابولي، إذا شعرت بالغضب أكثر ، سأذهب للتدريب في الكويت أو شيء من هذا القبيل”.

أتم :”أعلم أن هذا جزء من الوظيفة ، وسأواصل العمل طالما يُسمح لي بذلك ، لكن ما يحدث مؤخرًا مبالغ فيه ،عندما أتيت إلى هنا لإجراء مقابلة ، فإن السؤال الأول الذي أتوقعه هو أن هذه سنتي الرابعة كمدرب وأنا في الدور نصف النهائي الرابع من مسيرتي.”