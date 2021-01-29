تمديد إعفاء البدون المنتهية بطاقاتهم الأمنية من رسوم العلاج حتى نهاية أبريل

مددت وزارة الصحة إعفاء «البدون» المنتهية بطاقاتهم الأمنية من رسوم الخدمات الصحية حتى نهاية أبريل المقبل، مراعاة لظروفهم الإنسانية ولإعطائهم مهلة حتى يتمكنوا من استخراج بطاقاتهم الأمنية خلال هذه الفترة.

وخاطبت وزارة الصحة جميع مستشفياتها والمراكز الصحية التابعة للوزارة بإعفاء غير محددي الجنسية الذين انتهت بطاقاتهم الأمنية منذ فترة زمنية تزيد على الشهر من رسوم الخدمات الصحية التي يتلقونها بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة حتى نهاية أبريل للعام الحالي 2021 على أن يتقدموا بالأوراق الثبوتية والبطاقة الأمنية منتهية الصلاحية عند تلقي الخدمة الصحية، هذا إضافة إلى إعفاء جميع حاملي البطاقات المعتمدة من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من رسوم العلاج.