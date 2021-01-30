3 دنانير رسوماً على تذكرة كل راكب مغادر للكويت

أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د.عبد الله معرفي قرار وزارياً بتعديل الرسوم التشغيلية مقابل خدمات المطار وإدارة العمليات، بحيث يتم إضافة 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم تضاف جميعها على سعر التذكرة ابتداء من 1 يونيو المقبل.

وقال مصدر لـ «القبس»، إن تطبيق الرسوم سيشمل المواطنين والمقيمين على حد سواء، موضحا أن الية تحصيل الرسوم ستكون عبر التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.

وبين ان الهدف من زيادة الرسوم هو تعظيم إيرادات الدولة مقابل الخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي نظير عمليات التشغيل سواء من إدارة العمليات او إدارة الهندسة.

المصدر: القبس