الكويت تتسلم 200 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”

تسلّمت الكويت فجر اليوم، شحنة من 200 ألف جرعة من لقاحات «أسترازينيكا ـــ كوفيشيلد» الذي تطوره مختبرات «استرازينيكا» و«جامعة أكسفورد البريطانية»، والذي يتم تصنيعه في الهند من انتاج «معهد امصال الهند» وهو من المعاهد الكبرى في انتاج اللقاحات بالعالم.

ورحبت السفارة الهندية في الكويت بوصول اللقاحات، وأكدت في بيان تسلّمت «الجريدة» نسخة منه، أنه «منذ بداية جائحة كورونا العام الماضي، شهدت الهند والكويت تعاونًا ثنائيًا وثيقًا في مكافحة الوباء معًا».

وتابع البيان: «بصفتها صيدلية العالم وأكبر شركة مصنعة للقاحات على مستوى العالم، تساهم الهند في اللقاحات الوطنية الصنع في العديد من البلدان في الجوار وخارجها».