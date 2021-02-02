811 إصابة جديدة.. في تصاعد لم تشهده الكويت منذ 5 أشهر

سجلت الكويت اليوم 811 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، وهو ما يمثل ارتفاعاً كبيراً وملحوظاً في حالات الإصابات منذ أكثر من 5 شهور، ويدق ناقوس الخطر بأهمية عدم التهاون في الاشتراطات الصحية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي الحالات المسجلة بالفيروس حتى اليوم بلغ 166 ألفا و654 حالة، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة ناتجة عن مضاعفات الفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات عند 960 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأكدت الوزارة شفاء 510 حالة من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من المرض إلى 158 ألف و986 حالة، وذلك عقب التأكد من تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

وأوضحت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 59 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6708 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 9140 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات منذ بداية الجائحة وحتى الآن مليون و547 ألف و402 فحصا مخبريا، لتبلغ نسبة الإصابات الجديدة من المسحات 8.8%.

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة الاصابات بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية مقارنة بعدد المسحات، وإلى ارتفاع حالات دخول المستشفيات والعناية المركزة، مؤكداً ان السيطرة على الوضع يتطلب التعاون والحرص وترك المجاملات.

وقال السند عبر تغريدة في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «نلحظ هذه الأيام ارتفاعا في حالات الإصابة، وحالات دخول المستشفيات والعناية، وارتفاعا في نسبة الإصابة إلى المسحات».

أضاف، «السيطرة على الوضع والمحافظة على الإنجازات التي حققناها معاً جميعاً، كل ذلك يتطلب التعاون المشترك والحرص الدائم، وترك المجاملة وعدم التهاون، ولنا في كل إصابة عظة وعبرة».

وجددت وزارة الصحة دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصية بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات، وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.